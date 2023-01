Sofía Vergara encabeza la lista de actrices mejor pagadas de la televisión

La actriz colombiana Sofia Vergara encabeza, por sexto año consecutivo, la envidiable lista de las actrices de televisión mejor pagadas en Estados Unidos, tras haber ganado 41,5 millones de dólares el año pasado, según la revista Forbes.

Una cuarta parte de esos ingresos, que el año anterior fueron de 43,5 millones, provinieron de su participación en la popular serie "Modern Family", donde da vida a Gloria Delgado-Pritchett y más de la mitad del dinero, de los anuncios que la actriz hace para varias marcas, de películas así como de apariciones en eventos.

De acuerdo con la revista, la estrella colombiana y modelo está centrada ahora en sus acuerdos de negocios como los perfumes que produce con la empresa Avon, la línea de muebles para Rooms To Go o la máquina de café con la compañía SharkNinja.

A bastante distancia de la colombiana el segundo lugar es para Kaley Coco de The Big Band Theory, con 26 millones de dólares, seguida por Ellen Pompeo de Grey's Anatomy y Mindy Kaling de The Mindy Project, con 13 millones cada una y Mariska Hargitay de Law and Order, con 12,5 millones de dólares.

Otra en esa famosa lista es Priyanka Chopra, de la serie Quantico, con diez millones de dólares de ingresos el pasado año, según Forbes

La revista indica además que sumando los ingresos de las diez actrices mejor pagadas, totalizaron 156,5 millones de dólares.

Por: EFE