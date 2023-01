Sinéad O'Connor demandará a su exmarido y a su hijo tras intentar suicidarse

Tras haber sido encontrada sana y salva en un bosque cercano a Chicago después de una misteriosa desaparición asociada a un posible intento de suicidio, la siempre polémica Sinéad O'Connor ha decidido ahora cargar contra su expareja John Reynolds y el hijo que ambos tienen en común, Jake, responsabilizándoles directamente de la conducta errática que ha exhibido en los últimos tiempos, así como de sus futuras consecuencias.

"Ninguno de ustedes volverá a verme en la vida, no después de todo lo que me han hecho. Si al final soy capaz de mantenerme con vida, ustedes dos tendrán que asumir todos los gastos médicos que esto ha ocasionado y cada uno de los que están por venir. Los dos son responsables de esta destrucción psicológica y emocional que sufro continuamente", reza el mensaje que ha compartido en su página de Facebook.

Por si semejante reproche no fuera suficiente, la intérprete irlandesa les ha amenazado con emprender acciones legales ligadas al profundo "trauma" que, a su juicio, le ha supuesto la supuesta estrategia de mantenerla separada de su hijo Shane, quien permanece bajo la tutela de los servicios sociales del estado irlandés, así como del pequeño Yeshua.

"No volveré a ver a ninguno de mis cuatro hijos, por su culpa. Así que ahora van a tener que vivir con esa mie***. Tendrás que explicarle a Shane y a Yeshua por qué mamá desapareció repentinamente. Eres un mal cristiano, desagradecido y mentiroso criminal [refiriéndose a John]. Y tú [a Jake], has matado a tu madre, de una forma u otra, le has obligado a huir de su casa y abandonar a sus hijos", explica la cantante.

"Eso sí, los veré en los tribunales y toda la historia saldrá a la luz. Quiero una gran compensación por todo lo que me han hecho. No he podido trabajar, he perdido todos los ingresos del último año y, debido a su tortura incesante, también he tenido que acarrear con todo tipo de gastos médicos y con este trauma irreparable", concluyó.