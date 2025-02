Shakira cancela su concierto en Perú: "no me encuentro en condiciones"

En la madrugada del 16 de febrero Shakira fue hospitalizada en la Clínica Delgado debido a un dolor abdominal que la obligó a tratarse con urgencia justo horas antes de su concierto en Perú.

Mira más: Shakira fue hospitalizada de urgencia antes de su concierto en Perú, esta es la razón

Al parecer, la intérprete está teniendo problemas de salud y fue diagnosticada con gastritis, la cual preocupó a sus seguidores debido a la posibilidad de que el concierto se cancelara.

Inicialmente, la creadora de contenido en TikTok 'La Mana' aseguró que dos fuentes dentro del centro médico le estaban dando información al respecto y entre los detalles le habrían dicho que la barranquillera podría dar su concierto en la noche del 16, sin embargo, no será así.

Publicidad

Shakira canceló su concierto en Perú

Por medio de sus redes sociales, la misma Shakira compartió una historia en la que anunció que su presentación fue cancelada y tendrá que aplazarse: "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", inició.

Publicidad

Posteriormente, escribió: "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes".

No te pierdas: Shakira no se presentará en Medellín el 23 de febrero: te contamos por qué y cuándo será el show

Finalmente, dejó claro que su plan sigue siendo realizar el tan esperado show tan pronto sea posible. De hecho, aseguró que, tanto su equipo, como el promotor del evento ya están trabajando en una nueva fecha para que nadie se quede sin verla.

La barranquillera finalizó el comunicado con las palabras: "Gracias por su comprensión, los quiero mucho" y posteriormente compartió el mismo texto en inglés.

Publicidad

Shakira canceló su concierto en Perú. Foto: Instagram @shakira

Problemas en Perú para el concierto de Shakira

Publicidad

Previamente, las fechas en el país inca ya habían sufrido una modificación, ya que en un comunicado oficial, la tiquetera encargada de las boletas en Lima anunció que las autoridades locales no permitieron que el concierto terminara después de las 11:00 p.m..

Lee también: Shakira habló de Clara Chía en el inicio de su gira: "Las lobas no codician las posesiones ajenas"

A raíz de esto, a diferencia del Brasil, país en el que ya se presentó o de Colombia, donde son sus siguientes conciertos, en Perú el horario se tuvo que modificar para iniciar antes, a las 8:15 p.m. y terminar más temprano.