Sensual video de Ana del Castillo con diminuto brasier divide opiniones

Ana del Castillo es una de las mujeres más polémicas de las redes sociales, pues constantemente da de qué hablar por su vida amorosa y su forma de comportarse en varias situaciones. Recientemente, la cantante de género vallenato ha estado de nuevo en boca de sus seguidores, sin embargo, esta vez no ha sido por ningún altercado.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió por primera vez un video luciendo un diminuto traje dorado que deja al descubierto todo su cuerpo, sobre todo sus llamativos senos con el pequeño brasier con el que posó mientras cantaba la nueva canción del grupo Kvrass junto a Silvestre Dangond.

Por supuesto, Ana dejó sin palabras a sus seguidores y enamoró a más de uno con su belleza y sensualidad, pues hasta el momento la publicación completa más de 500 mil me gusta, además de que hasta Silvestre Dangond lo compartió en sus historias. Sin embargo, no faltaron los usuarios que la criticaron por “mostrar tanto”, ya que aseguraron que no tiene necesidad de exhibir así su cuerpo.





