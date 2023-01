Selena Gomez rompe una pancarta donde le pedían que se casase con Justin Bieber

De infarto: Foto de beso entre Justin Bieber y Selena Gómez rompe record en Instagram

La cantante Selena Gomez (23) quiere dejar atrás su doloroso pasado amoroso, durante el que mantuvo una relación intermitente de cuatro años con el cantante Justin Bieber (22). No obstante, los fans de Selena no quieren olvidar y algunos siguen confiando en que la relación vuelva de nuevo a su cauce.

El domingo, durante el concierto de la cantante en Fresno, California, una fan sostenía un cartel en el que se podía leer: 'Cásate con Justin, por favor', una petición que no le hizo nada de gracia a Selena . En el vídeo que se ha hecho viral, se puede ver cómo la cantante le pide a la fan que se acerque al escenario para quitarle el trozo de papel, arrugarlo y tirarlo con desprecio mientras continúa, sin inmutarse, con la actuación.

Aunque el gesto ha sorprendido a muchos, la actitud de Selena es comprensible pues la cantante considera frustrante que el mundo únicamente se fije en su vida privada, en vez de en su carrera en la música o en la interpretación, sus verdaderas pasiones.

"Cuando intento promocionar algo que me gusta y de repente toda la entrevista se centra en mi vida privada, dejo la habitación sintiéndome derrotada y avergonzada, pero siempre intento que haya una sonrisa en mi cara porque no quiero que vean que me afecta", aseguraba la cantante a la revista Marie Claire.

El fin de su relación con Justin ha causado estragos en la confianza de Selena, que sigue teniendo citas solo para divertirse porque le cuesta mucho confiar en la gente.

"He tenido citas. Me lo he pasado muy bien, pero no me fío de nadie, así que solo voy a las citas si sé que va a ser divertido", confiesa la cantante.

A Justin se le ha relacionado con la modelo Hailey Baldwin (19), que le acompañó a la fiesta de después de la gala del Met, evento al que Selena decidió no acudir para no encontrarse con el canadiense.

"Se suponía que Selena y sus amigas iban a ir a la fiesta en la sala Boom Boom, pero cuando se enteró de que Justin iba a ir cambió de planes. No quería estar allí con Justin y Hailey. Es un sitio muy pequeño e iba a ser muy incómodo", revelaba una fuente al portal Hollywood Life.

Por: Bang Showbiz