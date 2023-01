Selena Gomez no quiere que nadie más se llame como ella

Selena Gomez quiere que su nombre sea el único en la música, el cine y la televisión y para eso, reunió varios documentos legales con el fin de evitar que a partir de este momento alguien se llame como ella.

Según el sitio TMZ, la artista también busca obtener los derechos de su club de fans y solicitó crear una línea de joyas bajo su nombre.

La intérprete de 'It Ain’t Me' ha sido diseñadora para Coach, firma a la que prestó su imagen. También fue productora ejecutiva para Netflix en 'Thirteen reasons why'.

Gomez también se ha dedicado a la filantropía. En 2009 la UNICEF la convirtió en la embajadora más joven de la historia.

