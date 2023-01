Seguidores de Lina Tejeiro quedaron sorprendidos al conocer su nombre completo

Por motivo de las votaciones del país, la actriz quiso mostrarles a todos sus seguidores que ya había cumplido con su deber como ciudadana mostrando el certificado que recibe por parte de la Registraduría Nacional.

Aunque su nombre no tiene nada de raro, los comentarios estuvieron relacionados con su segundo nombre y su primer apellido ya que muchos no sabían que era Fernanda González y que ella no utilizaba su primer apellido.

“Osea, Fernanda González jajaajajaj super diferente”, “La gente es montañera no le veo nada de raro al nombre de hermosa Lina”, “Buena Lina González”, fueron algunos de los comentarios de burla y otros de sopresa.

El verdadero nombre de la actriz es Lina Fernanda González Tejeiro.

