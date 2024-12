Sebastián Caicedo se casó por segunda vez: Así fue su boda con Juliana Diez

El reconocido actor colombiano Sebastián Caicedo , dio un nuevo paso en su vida sentimental y llegó al altar por segunda vez para casarse con la empresaria y diseñadora de ropa Juliana Diez, luego de dos años de noviazgo y a tan solo dos meses de haberle propuesto matrimonio.

La ceremonia, celebrada el 26 de diciembre de 2024 en la Hacienda Santa Mónica, ubicada en Llanogrande, Medellín, reunió a familiares y amigos cercanos para ser testigos de este significativo momento. La pareja contó con la compañía de la Revista People en Español para un cubrimiento especial.

La boda entre Caicedo y Diez fue diseñada para reflejar la fe cristiana que une a la pareja y querían enviar un mensaje muy claro: “Fue algo muy bonito, no fue la megafiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos ofrecerles a los invitados un lugar a gusto. No quisimos que el protagonista fuera el lujo, ni la ostentosidad —ni Juliana y yo— si no que fuera Dios. Dios fue el protagonista”.

Juliana, quien estuvo en una relación durante 16 años (siete casada) deslumbró con un vestido elegante que resaltó su figura, mientras que Sebastián, que fue pareja de Carmen Villalobos por más de 10 años, optó por un look sobrio y clásico.

La pareja, que se conoció en una iglesia cristiana en Medellín, encontró en su fe una base sólida para construir su noviazgo y contaron con la presencia del hijo de Juliana, quien tiene siete años y de acuerdo con sus declaraciones, tiene una gran relación con el intérprete.

Por qué Sebastián Caicedo y Juliana Diez no han tenido relaciones íntimas

En entrevista exclusiva con la Revista People, la diseñadora reveló que tomaron la decisión de dar el “sí” lo más pronto posible y seguir las tradiciones del cristianismo. “¿Por qué nos casamos en esta temporada? ¿Por qué tan cerquita del compromiso? Porque Sebas y yo no vivimos juntos, nunca hemos vivido juntos, decidimos guardarnos”, dijo.