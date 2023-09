Sebastián Caicedo fue criticado por mensaje a su pareja y lo cuestionaron por Carmen Villalobos

A pesar de que su divorcio se dio en 2022, los seguidores de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos aún siguen viéndolos como si fueran una pareja y hacen comparaciones de ellos con sus actuales relaciones amorosas, ya que consideran que cualquier cosa que digan sobre esta es una pulla a su ex.

Y es que lidiar con una ruptura siendo una figura pública ya es lo suficientemente duro como para que, a pesar de que ya haya pasado un año, sigan recordando a esa persona que ya no tienen al lado, motivo por el cual estos colombianos se habían mantenido callados al respecto, no obstante, el actor optó por hablar del tema, haciendo énfasis en que considera que ella es una gran mujer.

Tras todo este difícil proceso, Sebastián Caicedo había revelado que se ha apegado mucho más a Dios, descubriendo una conexión espiritual y religiosa que no experimentó antes y que le está dando claridad ante tantos pensamientos y conflictos que tuvo en diversos aspectos de su vida.

Esto conllevó a que el actor mantuviese la tranquilidad y buscara nuevos horizontes, tanto personal como profesionalmente, por lo cual se dio la oportunidad de conocer y enamorarse de su actual pareja Juliana Diez. Sin embargo, desde que anunciaron públicamente su noviazgo han recibido críticas.

Dado que Sebastián Caicedo ha sido el único que ha hablado al respecto, muchos aseguran que cualquier cosa que él dice o comenta es una especie de pulla hacia Carmen Villalobos, como queriendo decir que lo que encontró en su novia actual es porque no lo tenía la actriz.

Este es el caso de una publicación realizada por el actor, quien escribió en una serie de fotografías juntos lo siguiente: "un amor inesperado como anhelado, junto a una amistad llena de complicidad y ganas de comernos el mundo. Gracias Monita hermosa por mostrarme el camino al verdadero significado de amor y amistad: ¡JESÚS!".

Ante esto, varios de sus seguidores dejaron algunos comentarios en los que le preguntaron si es que acaso esto no lo encontraba en Carmen Villalobos, ante lo cual él decidió darles una respuesta.

"¿O sea que con Carmen no era un amor verdadero? No tiene sentido tu post Sebastián", frente a lo que Sebastián Caicedo respondió: "me refiero a Dios". Hubo varias personas que aseguraron que ellos "no pegan" estando juntos, a lo que él afirmó que: "mientras peguemos con Dios, está bien". Un comentario constante en las publicaciones del actor es que: "era mucho mejor Carmen", por lo cual él mencionó que: "es mucho mejor Dios, ¡saludos!".

Cabe destacar que también hay mensajes en los que sus seguidores aseguran estar felices de verlo con Juliana Diez y que todos merecen darse una nueva oportunidad, recalcando que se ven bastante enamorados y que les gusta que tengan a Dios como bandera en su noviazgo.