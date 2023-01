¿Se retira o no Esperanza Gómez del cine porno? Descúbrelo en 90 Segundos

Las redes sociales han estado conmocionadas con una noticia que para muchos seguidores del cine para adultos podría ser desastrosa. Se rumoró de un posible retiro de la industria por parte de Esperanza Gómez , sin embargo ya se conoció que la actriz no está pensando en esto y que muchos menos se queja de lo que gana por cada rodaje. Sólo que desde hace un tiempo no graba por cruce de horarios, pues ella no sólo se dedica al porno sino también es imagen de algunas marcas y tiene su propia página, entre otras cosas.

Aracely, Gabriela y Ramón Valdez, hijos de Ramón Valdes, conocido como Don Ramón, niegan rotundamente que el actor haya sido drogadicto y afirman que su padre no murió por esa causa, sino al cáncer que le dio. No se explican cómo y el por qué Florinda Meza hizo esas acusaciones y una de sus hijas desmintió que ambos tanto Florinda como Ramón tuvieran una gran amistad.

Luego de que Smithers declarara su homosexualidad, la sorpresa que tendrá Los Simpson en su nueva temporada será la renuncia del trabajador que por años ha estado a los pies del señor Burns. Así lo muestra un adelanto en donde le dice: “Me temo que tengo otros planes”, el señor Burns ante esa situación se asombra e intenta arrojarlo al vacío. “Nadie me deja”, le dice Burns a Smithers. “En realidad, lo que voy hacer es… ¡renunciar! Dios mío, lo hice. ¡De verdad, renuncié!”, dice Smithers, quien luego ve cómo su jefe cae el vacío.

En La Esclava Blanca, un simpático perro se robó la atención de todas las personas que estaban en una de las grabaciones de la serie. La actriz española Nerea Camacho, quien interpreta a Victoria Quintero, se conmovió con la ternura que le inspiró el cachorro y decidió compartir con el canino antes de regresar a escena.

La artista Naty Botero comienza la semana lanzado "La lengua"; el segundo sencillo del álbum "Mi esencia" se basa en la "hipocresía y la falta de amor en nuestra actual sociedad" para narrar una historia de "rabia contra los hombres y personas mentirosas, contra los políticos corruptos y el sistema que muchas veces ciega a la sociedad", explica la artista.