¿Se pasó? William Levy hizo una broma sobre el huracán Irma y sus fans explotaron

Para la mala fortuna del actor William Levy, algunos de sus fanáticos que no están pasando un buen momento por causa del huracán Irma han visto la broma que ha colocado en su Instagram como de mal gusto. Ya que coloca lo siguiente: “Finalmente ya tenemos el recorrido exacto del huracán Irma ahora si nos podemos preparar”.

Para algunos, está broma ha caído pesada debido a que la situación por la que pasan actualmente no amerita ninguna clase de broma. Sin embargo, hay fanáticos que no le vieron nada de malo a lo que dijo el actor, porque piensan que no se burla de la situación, sino de cómo el medio de comunicación mostró el paso del huracán por Centroamérica.

Al final, el actor no se ha pronunciado al respecto de las reacciones por parte de sus fanáticos, solamente queda claro que la broma no ha sido bien tomada por los personajes que en este momento están pasando un momento bastante difícil a causa de Irma.