¿Se devolvió? Ahora Harvey Weinstein ataca contra Rose McGowan y esta es la razón

Sin embargo, la actual gira de promoción del último libro de Rose McGowan, 'Brave', ha conseguido sacarle de su autoimpuesto retiro para afirmar que la actriz, quien por su parte le acusa de haberla violado en el Festival de Sundance en 1997, está ensuciando su nombre solo para beneficiarse a nivel personal y a costa del clima actual que reina en Hollywood.

"En general, Harvey Weinstein y sus abogados se han abstenido de criticar públicamente a cualquiera de las mujeres que han realizado alegaciones acerca de agresiones sexuales cometidas por el señor Weinstein, a pesar de la existencia de evidencias concluyentes que demostrarían la falsedad de esas afirmaciones", arranca el comunicado emitido por uno de los representantes legales del productor caído en desgracia.

En ese mismo texto, también se anuncia la existencia de dos testigos: la antigua mánager de la intérprete y el famoso actor Ben Affleck, a quienes ella asegura haber confesado lo ocurrido tras la supuesta agresión, aunque ahora los abogados de Weinstein afirman que en aquel momento McGowan se refirió a su encuentro sexual con el productor como un "acto sexual consentido".

Para apoyar su versión, Weinstein ha hecho públicos dos correos electrónicos, uno escrito por la mánager en cuestión y otro por Affleck, este último enviado apenas unos meses antes de que la actriz hablara por primera vez públicamente sobre las experiencias sufridas.

En el primero de esos emails, Jill Messick -la representante de McGowan en aquella época- reconoce que al día siguiente de la supuesta violación, su cliente le contó "con cierta vacilación" que la noche anterior se había metido en un jacuzzi junto a Harvey Weinstein, y que lo hizo libremente, "aunque en retrospectiva era algo que se arrepentía de haber hecho".

Por su parte, Ben Affleck niega en el mencionado correo que Rose McGowan le informara de que había sufrido una agresión sexual o de que él sospechara que había sido víctima de una: "Cualquier declaración que afirme lo contrario es falsa. Yo no estaba al corriente de nada de lo que Rose hiciera o asegurara haber hecho". Cabe destacar que el actor escribió ese mensaje antes de que el New York Times publicara un artículo dando voz a las numerosas supuestas víctimas del productor y que poco después él aseguró a su paso por el programa 'The Today Show' que creía y apoyaba a la actriz.

La respuesta de la ahora guionista y directora no ha tardado en llegar a través de la esfera virtual, donde ha publicado un tuit lleno de exabruptos contra Weinstein en el que le promete que "arderá en el infierno" y le desea que desaparezca de la faz del planeta.

Por: Bang Showbiz