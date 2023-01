¿Se acerca lo nuevo de Lady Gaga? Los fans de la artista no pueden esperar

Los fans de la cantante Lady Gaga llevan varias semanas sumidos en la mayor de las incertidumbres, ya que desde que la artista anunciara que su próximo sencillo, 'Perfect Illusion', estaría disponible en todo el mundo en algún momento de este mes de septiembre, algunos de sus admiradores más acérrimos están haciendo todo lo posible por determinar en qué día concreto podrán disfrutar de lo último de su ídolo.

Tanto es así, que ahora un grupo de seguidores de la neoyorquina asegura haber accedido a los archivos internos de su página web y haber encontrado allí tanto la fecha de lanzamiento (este viernes 9 de septiembre) como cuatro cortes en los que se pueden escuchar versiones preliminares del esperado tema.

De la misma forma, aunque esa información todavía no ha trascendido públicamente, los 'piratas informáticos' han dejado entrever que también conocen cuándo saldrá al mercado el que será el cuarto álbum de estudio de la popular intérprete.

Desde que se conociera la filtración, los administradores del sitio web han procedido rápidamente a la eliminación de todos esos datos que habían quedado involuntariamente expuestos, mientras que el portavoz de la estrella del pop se ha negado en redondo a dar explicaciones sobre el asunto o, como a muchos les hubiera gustado, poner fin al secretismo que rodea a las próximas novedades musicales de Lady Gaga.

Han pasado ya varias semanas desde que la estadounidense incendiara las redes sociales al anunciar por medio de Twitter que 'Perfect Illusion' se publicaría este mes de septiembre, lo que dio pie a que su discográfica pudiera revelar posteriormente que el tema había sido escrito por la artista junto a colaboradores de la talla de Mark Ronson, Kevin Parker, líder de la banda Tame Impala, y el productor Bloodpop.

El próximo sencillo de Lady Gaga será el primero que publique desde el año 2015, cuando contribuyó con la canción 'Til It Happens To You' (nominada al premio Óscar en su edición pasada) a la banda sonora del documental 'The Hunting Ground' que sirvió para dar mayor visibilidad a la problemática de los abusos sexuales en Estados Unidos. Su último trabajo discográfico, el denostado 'Artpop', fue publicado en el año 2013.