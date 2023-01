Ruby Rose tiene una seria obsesión con los labiales

La actriz de la exitosa serie 'Orange Is the New Black' solía tener una colección bastante limitada de lápices labiales que únicamente utilizaba en ocasiones muy concretas, pero ahora que ha descubierto la amplia gama de tonalidades que ofrecen algunas marcas de cosméticos, Ruby Rose no ha podido resistirse a inundar su tocador de tantos pintalabios como colores existen en el mercado.

"Hace unos años tenía solo diez pintalabios: uno para cuando vestía de manera informal, otro para salir a comer con mis amigas, otro para cuando pinchaba en algún evento, y el resto los distribuía según el estilo que quería llevar cada día. En esa época era demasiado metódica, ya que ahora tengo más de 100 y los empleo con más espontaneidad. Creo que un día van a acabar peleándose entre ellos para convertirse en mi preferido", bromeó la también modelo en conversación con la revista Glamour.

La estrella australiana confiesa además que se siente muy orgullosa de sus pobladas cejas, especialmente porque en una época llegó a pensar que se quedaría sin ellas tras afeitárselas en exceso.

"Me encantan mis cejas, creo que van en consonancia con ese estilo andrógino que me gusta cultivar. Cuando era más joven, me compraba todas las revistas británicas de moda y, como estaba obsesionada con East 17, me dio por perfilármelas y hacerme varias líneas con la cuchilla. Cuando me arrepentí de todo ello, creí que jamás volverían a su estado natural, pero afortunadamente el dios de las cejas me las devolvió intactas", expresó en la misma entrevista.

Al igual que ha decidido que jamás volverá a jugar con sus cejas, Ruby tiene muy claro que el secreto que explica el buen estado de los muchos tatuajes que tiene repartidos por todo el cuerpo reside en su costumbre de aplicarse crema hidratante a diario.

"Hidrato mi cuerpo con los mejores productos del mercado, y parece que mis tatuajes son más brillantes y tienen más relieve desde que utilizo mi loción preferida, el aceite reparador de Crème de la Mer", reveló.

Por: Bang Showbiz