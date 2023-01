Roger Waters ataca a Trump en concierto en California

El fundador y bajista de Pink Floyd, que también volvió a criticar el accionar de Israel, cerró el primer ciclo del festival en el que también participaron otras leyendas del rock como Paul McCartney, The Who, Bob Dylan y Neil Young.

El Desert Trip --un juego de palabras que evoca "el viaje" o alucinación bajo los efectos de las drogas en el desierto-- arrancó el viernes y duró tres días, y volverá a realizarse con idéntico programa el fin de semana próximo.

El cerdo con el rostro de Donald Trump empezó a volar sobre la multitud mientras Waters interpretaba la canción "Pigs (Three Different Ones)", del álbum Animals de Pink Floyd del año 1977, un tema que representa una crítica contra los más poderosos.

"Ignorante, mentiroso, racista y sexista", se podía leer en el cerdo, mientras en una pantalla gigante aparecían citas polémicas de Trump, incluidas sus declaraciones sobre las mujeres, registradas en un video de 2005 que salió a la luz en los últimos días.

En las pantallas también se publicaron imágenes ridiculizando al candidato, como un Trump con cuerpo de mujer, antes de que apareciera el mensaje "Donald Trump es un cerdo".

Luego, Waters interpretó la icónica canción "Another Brick in the Wall" junto a un coro de adolescentes -en su mayoría de minorías étnicas- vestidos con camisetas en las que se podía leer "Derriba El Muro".

Waters ya se había referido en diversas ocasiones al muro fronterizo con México que Trump amenaza con construir si gana la Presidencia.

Desert Trip, que acogerá a unos 150.000 fans en dos fines de semana, fue concebido por los promotores de Coachella, el lucrativo festival de música que se realiza cada año en abril en Indio, a unas dos horas en coche al este de Los Angeles.

AFP