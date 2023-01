Rihanna gana juicio contra diseñador que la acusaba por plagio

Un diseñador estadounidense, James Clar, perdió este jueves un juicio en París contra la cantante estadounidense Rihanna, a quien acusaba de haber copiado una de sus instalaciones en un videoclip.

En 2006, el diseñador creó una obra, titulada "You and me", compuesta por una placa suspendida horizontalmente con la palabra "you" en letras de madera y tubos fluorescentes.

El el video de la canción "Rockstar 101", de Rihanna, aparecen las palabras "rock" y "star", de una forma que, según James Clar, sería una copia de su obra.

El tribunal correccional de París juzgó que no existía ninguna copia ilegal, tras haber estudiado las "impresiones generales" de los dos dispositivos.

Aunque existen parecidos, ganan las diferencias. El "You and me" de James Clar evoca una "relación entre dos personas" y es una obra "fija" hecha para "durar en el tiempo", explicó la presidenta del tribunal.

El "Rock star", que sólo aparece unos segundos en el videoclip de Rihanna, es efímero y "glorifica a una sola persona".

Rihanna quedó libre de esta acusación y la demanda de James Clar, que pedía cinco millones de euros en concepto de daños y perjuicios, desestimada.

El tribunal también denegó una petición de la cantante, que solicitaba 100.000 euros por daños y perjuicios por procedimiento abusivo.

Por: AFP