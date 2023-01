Revelan qué hizo la fanática de Bad Bunny luego de que le arrojaran su celular al mar

Pasan los días y Bad Bunny sigue siendo blanco de críticas por haberle tirado el celular a una fanática al mar, luego de que ella se acercara y le pusiera el dispositivo móvil en la cara para tomar una fotografía. Aunque las cámaras han estado enfocadas en la reacción del puertorriqueño, recientemente se conoció la que podría ser la versión de los hechos de un amigo de la seguidora.

El programa 'Siéntese quien pueda' conversó con un amigo de la mujer que se identificó como Aquiles. En la entrevista, el testigo aseguró que ella se encontraba algo triste por el incidente y también confesó lo que ocurrió exactamente minutos después de que el intérprete de 'Me porto bonito' reaccionara de tal forma.

Mira también: ¿Lo volvieron a hacer? 'Los Simpson' habrían predicho que Bad Bunny arrojaría un celular

Publicidad

"Ella está depresiva y no quiere salir de su habitación (...) Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente una acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí, pero sí están en eso", señaló Aquiles. Adicionalmente, aclaró que el celular no cayó en el mar como parece verse en las imágenes, sino que quedó entre unos arbustos, de manera que lo pudieron recuperar segundos más tarde.

Te puede interesar: Aplauden a Daddy Yankee por el gesto que tuvo con una fan y lo comparan con Bad Bunny