Jorge Celedón busca a la fanática a la que Bad Bunny le arrojó su celular para regalarle uno nuevo

Sin lugar a dudas una de las noticias de farándula que más ha sonado durante los primeros días del año es la polémica protagonizada por Bad Bunny luego de que arrojara al mar el celular de una de sus fanáticas. Aunque son muchos los artistas que han opinado, Jorge Celedón se robó la atención en redes sociales al hacerle una petición especial a sus seguidores.

Se trata de ayudarle a identificar a la mujer que fue víctima de este hecho para obsequiarle un nuevo dispositivo móvil: "ayúdenme a encontrar a la chica que #BadBunny le botó su celular al agua, le quiero regalar uno nuevo", fue el mensaje que posteó el intérprete de 'Olvídala' en medio de su cuenta oficial de Twitter.

Mira también: Bad Bunny podría recibir denuncia por violencia de género tras lo sucedido con una de sus fans

Publicidad

El tweet ya reúne más de 28 mil 'me gusta' y múltiples comentarios dentro de los que se destacan: "yo le hago case anti agua por si las moscas", "¿en serio? siendo uno de los mejores cantantes vallenatos no logro entender por qué meterse en un lío tan absurdo", "no sé por qué se ofenden tanto, si él quiere encontrar a la chica y darle un teléfono nuevo, es problema de él", entre otros mensajes.

Te puede interesar: Jorge Celedón cruzó el mar en lancha para llegar a un show y fue comparado con Jessi Uribe