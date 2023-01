Reglas musicales de U2 que usted no conocía fue la clave del éxito para la banda

Aunque las estrellas del rock no suelen caracterizarse precisamente por ser amigos de las restricciones y la censura, en los inicios de su carrera los miembros de la banda U2 -formado por Bono , The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.- establecieron una serie de normas a las que se aferraban ciegamente y que, en la mayoría de los casos, implicaban el veto a determinadas "notas y palabras" que no podían formar parte de sus canciones.

"Las limitaciones conducen a la innovación, y tener un libro de normas resulta muy útil incluso si al final terminas rompiéndolo en pedazos. En U2 había notas musicales que no tocábamos nunca y ciertas palabras como 'baby' y 'crazy' que estaban prohibidas en nuestras letras", explicó Bono en una entrevista a la revista Q.

Los irlandeses tardaron varios años en soltarse la melena para comenzar a componer sin reglas ni convencionalismos, lo que entre otras cosas dio como resultado uno de los álbumes más experimentales y aclamados de su discografía: 'Achtung Baby' (1991).

"Nos llevó veinte años, pero con el tiempo acabamos desterrando estas normas. Hasta incluimos la palabra prohibida en el título de nuestro séptimo disco y además la metimos un total de 23 veces en el interior", manifestó.

Sin embargo, a día de hoy Bono sigue creyendo que la estricta metodología que seguían en sus comienzos les ayudó notablemente a desarrollar su talento como compositores. Por si eso no fuera poco, desde su punto de vista U2 debería haber impuesto unas cuantas reglas más que, en realidad, nada tenían que ver con la música.

"En realidad, habríamos necesitado todavía más reglas. Para empezar: 'No llevarás un peinado mullet'. Si eres un roquero nunca debería parecer que te has planchado el pelo", bromeó el líder del grupo.

Por: Show Bangbiz