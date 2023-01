Reconocido rapero, pionero del género, fue arrestado y detenido por asesinato

El rapero Kidd Creole, fundador del famoso grupo de rap de Nueva York Grandmaster Flash and the Furious Five, fue arrestado el miércoles y acusado de asesinato, dijo la policía de Nueva York.

La noche del martes la policía respondió a una llamada que la llevó a encontrar un hombre de 55 años con varias puñaladas en el pecho en pleno Manhattan.

El hombre fue llevado al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

Según The New York Times, la víctima vivía en un refugio para indigentes a unas pocas calles de donde fue apuñalado.

La policía detuvo el miércoles a Nathaniel Glover, el verdadero nombre de Kidd Creole. El exrapero de 57 años, que vive en el Bronx, fue acusado de asesinato y podría ser condenado a cadena perpetua.

Kidd Creole fue uno de los cinco raperos que acompañaron al DJ Grandmaster Flash, en el grupo considerado como un pionero del rap.

El grupo se formó en el Bronx en los años 70, cuando el hip hop aún era un movimiento incipiente.

Su tema de culto, "The Message", lanzado en 1982, ocupó el puesto número 51 de la revista Rolling Stone en su ranking de las 500 mejores canciones de la historia.

Este fue el primer hit en la historia del rap que retrató sin concesiones las duras condiciones de vida en los guetos de Nueva York a principios de la década de 1980, en una época en la que el hip hop era sólo una música para la fiesta nocturna.

Por su contribución a la historia de la música, los miembros de Grandmaster Flash and the Furious Five ingresaron en 2007 en el prestigioso Salón de la Fama del Rock, convirtiéndose en el primer grupo de rap en recibir este reconocimiento.

Por: AFP