Reconocido actor mexicano tuvo que ser operado de emergencia tras fuerte golpiza

Alfredo Adame es el actor que sufrió un brutal ataque el 28 de septiembre cuando dos hombres lo agredieron en la puerta de su casa al sur de la Ciudad de México y que ha compartido en sus redes sociales imágenes de todo el proceso de la operación y detalles de lo sucedido.

En las fotos publicadas en su perfil de Instagram se puede ver al intérprete, famoso por producciones como ‘Lo que la vida me robó’ y 'La fuerza del amor', acostado en una camilla de la clínica con el ojo derecho inflamado, al igual que su mejilla. “Ya me llegaron las máscaras de zombie y momia para halloween”, son las palabras que acompañan el post.

Mira también: ¿Cómo le quedaron? Epa Colombia se incrustó diamantes en los dientes y dividió opiniones

Publicidad

A pesar de recibir apoyo de sus seguidores que le desearon una pronta recuperación, también fue blanco de fuertes críticas, pues para muchos no hay necesidad de ser tan explícito.

“Que se mejore", "No es necesario publicar esas fotos, pero así es Adame 😮”, “¿Quién te hizo eso Alfredo?... Ni modo, cicatrices de vida “, “Qué horror que lo exhiban así, es algo íntimo. Para qué llamar la atención, causar lástima”; “Bendiciones Adame recupérate muy pronto eres único”, son solo algunos de los comentarios.

Te puede interesar: ¡A Karol G se le cayó la falda en pleno concierto! Así fue la reacción de la cantante

En un vídeo publicado en su perfil el 29 de septiembre explicó cuáles fueron las lesiones que sufrió a raíz del ataque: “cuatro fracturas de la cara, una interior y tres afuera, posible desprendimiento de retina, ahí salió un video donde el tipo que me golpea por atrás con una piedra me estrella y me golpea, es una piedra que recoge y me la estrella en la cara”.

Publicidad

Después del incidente el actor confirmó que los agresores fueron capturados por las autoridades pertinentes y él por su parte afronta la situación con sentido del humor.