Reconocida cantante registró en video el momento en el que vivió un "fenómeno paranormal"

A través de redes sociales se ha viralizado el video de la reconocida cantante Kristal, quien vivió un supuesto hecho paranormal. En la grabación, se logra ver el momento exacto en el que la joven está hablando frente a la cámara de su celular acerca de las grageas de Harry Potter, cuando de repente la puerta del baño, que está situado a sus espaldas, se mueve sutilmente.

Aunque al inicio los seguidores de la artista aseguraron que se trata del viento que puede filtrarse por la ventana, ella dijo que esta no puede ser la razón, pues el baño no tiene un orificio que conecte con el exterior: "voy a mostrarles algo y es que en el baño no hay ventanas, o sea, en la entrada hay una pared, otra pared, tú entras al baño y no hay ventanas", mencionó mientras muestra con su celular toda el área.

Mira también: Juan Morales reveló que habla con un fantasma que vive en su departamento

Posteriormente, se dispuso a contar una historia que vivió con su mejor amiga mientras chateaban por WhatsApp, cuando de pronto escuchó un misterioso sonido que la asusta mucho más, por lo que se apresuró a pedir ayuda en Internet: "gente, si tienen alguna recomendación, escríbanmela porfa".

No te pierdas: Andreina grabó un fantasma en su casa y aseguró que intentó abusar de ella



Las reacciones en las plataformas digitales

Tan pronto se viralizó el video, muchas personas dividieron opiniones, pues mientras unos afirmaron que puede tratarse de un fenómeno paranormal, otros señalaron que simplemente es un montaje.