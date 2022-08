Rage Against The Machine cancela toda su gira por Europa.

La veterana banda estadounidense Rage Against The Machine (RATM) anunció en redes sociales la cancelación de toda su gira europea, que debía comenzar este 24 de agosto en Edimburgo (Reino Unido) y concluir el 19 de septiembre en Praga, con dos importantes conciertos en España.

La razón es médica, según el grupo, ya que su líder, Zack de la Rocha, debe "volver a casa para guardar reposo y someterse a rehabilitación".

Por indicación de los profesionales que le atienden, "los vuelos, los tiempos y arduas jornadas de trabajo" de esta gira serían "demasiado riesgo frente a una completa recuperación".

"¡Estamos tan apenados con nuestros seguidores, que han esperado años para vernos!", escribieron los cuatros integrantes de Rage Against The Machine, que no actúa en España desde 2011. Estaba prevista su participación el 8 de septiembre en Málaga (sur) y el 10 de ese mismo mes en Madrid.

La gira incluía en agosto las ciudades británicas de Leeds y Reading y París; ya en septiembre, Amberes (Bélgica), Hannover (Alemania), Zúrich (Suiza), Viena, Cracovia (Polonia) y Zágreb.

Con una trayectoria jalonada por largas paradas de actividad conjunta, fue el pasado mes de noviembre cuando las primeras informaciones acerca de una nueva reunión movilizó a todos sus seguidores alrededor del mundo.

Fundada en Los Angeles (EEUU) en 1991, RATM despertó la atención de la industria musical desde su mismo debut discográfico, 'Rage Against the Machine' (1992), por su combinación de metal y rap con letras de marcado compromiso político con la izquierda y temas como 'Killing in the Name' y 'Bombtrack'.

El grupo sufrió una primera desbandada en 2000, tras la salida de De La Rocha; dos de los componentes restantes, el bajista Tim Commerford y el baterista Brad Wilk, formaron Audioslave con Chris Cornell.

Rage Against the Machine, con unas ventas aproximadas de 16 millones de discos en todo el mundo, volvió en 2007 y actuó alrededor de todo el mundo antes de parar otra vez en 2011.

En 2016, Tom Morello, Wilk y Commerford se unieron a Chuck D y DJ Lord (de Public Enemy) y a B-Real (de Cypress Hill) para fundar el proyecto Prophets of Rage. -EFE