¡Qué locura! Una fanática del cantante Harry Styles se lo tatuó en su mejilla derecha

Kelsy Karter, es una cantante de 24 años que su fanatismo por el exintegrante de One Direction, la llevó a tatuárselo en su mejilla derecha . Se conoció hace pocas horas en una fotografía que compartió a través de su Instagram oficial.

En la descripción de la imagen la artista escribió: “Mamá mira lo que me hice”, afirmó.

Karter se hizo el tatuaje para homenajear al cantante que cumplirá 24 años el próximo 1 de febrero y eso no fue todo, pues dedicó y tituló una canción con el nombre del intérprete de 'Sign of the Times'.

Las fotografías que publicó en su red social alcanzaron alrededor de 49.000 me gusta y miles de comentarios .

