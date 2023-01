¿Qué es lo más sexi de Greeicy Rendón según Mike Bahía?

Llevan ocho años jun­tos, y cada día se ven más sexis el uno al otro. Los une la música, las risas, el arte, el baile. “El respeto, la tolerancia. No hay un camino, el amor es o no es. Si hay una per­sona con la que haces clic natu­ralmente se da, con sus proble­mas, los momentos difíciles, lo maravilloso, todo hace parte del equilibrio, se da”, dice Greeicy, quien está de acuerdo con Mike en que todo debe fluir, término que es su favorito.

Para ellos lo sexi va más allá de la piel. “Lo que me parece más sexi de Greeicy no es su cuerpo, es su ma­nera de interactuar con los demás, es muy sensual en su energía. Esa parte es la manera como se conoce y sabe utilizar sus herramien­tas a su favor”.

Publicidad

Mientras la cantante está orgullosa de la sensualidad del hombre que ama. “Recuerdo que cuando lo conocí me pare­ció muy sexi lo ‘parchado’ que era. Me encanta que después de ocho años de estar conmigo sigue siendo igual. Me fascina porque él es libre, es amable con todo el mundo y eso me encanta. Cuando lo veo caballeroso con otra mujer me parece lo más sexi del mundo. Lo miro y digo, ‘este pelao sí que es sexi’.

¿Quieres conocer más sobre esta admirable relación, su forma de comunicarse y qué les despierta la pasión? Adquiere la última edición de la revista Vea y entérate de los detalles completos.

Publicidad





Publicidad





Publicidad

Mira también: