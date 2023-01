Quarantine Pillow Challenge el nuevo reto en Instagram

Mientras muchos se divirtieron haciendo el Dolly Parton Challenge, otras personas optaron por tomar como balón de fútbol un rollo de papel higiénico y cómo olvidar el Flip The Switch Challenge, el reto que consistía en cambiar de roles entre parejas, amigos y hasta mascotas haciendo actividades cotidianas frente al espejo.

Las redes sociales se han convertido en una nueva forma de compartir entre amigos y seguidores el día a día de los famosos, todo esto con el fin de hacer entender a los fans que son tan humanos como ellos y también les gusta divertirse con cuanto challenge se inventan.

Ahora llega este nuevo reto que ha estado en furor en las redes de las it girls, consiste en poner una almohada y sujetarla con un cinturón para así convertirla en su nuevo outfit, acompañado de tacones o tenis.

¡Todo un derroche fashionista desde la practicidad, y por supuesto, desde la casa!

No poder salir a la calle no es un impedimento para no aprovechar el tiempo y ser creativos. En esta cuarentena se ha agudizado el ingenio fashion bloggers como Dulceida , reconocida influenciadora española; la brasileña Thássia Naves y Allegra Benini , quienes fueron las primeras en llevar a cabo este reto, alentando a sus seguidoras a hacerlo.









Aunque para varias personas ha sido curioso, también han llegado comentarios haters que afirman que es una completa pérdida de tiempo. ¿Estarías dispuesto a hacer este reto?

