Presentadora asegura que el invitado más incómodo a su programa es Justin Bieber

La humorista Chelsea Handler aún no ha conseguido olvidar lo incómoda que le hizo sentir el cantante Justin Bieber en las numerosas ocasiones en que le entrevistó para su programa 'Chelsea Lately', al insistir en coquetear descaradamente con ella a pesar de ser 19 años más joven.

En enero, la presentadora ya se sinceró acerca de los intentos de Justin de seducirla, aunque ahora no ha dudado en ir un paso más allá para afirmar que el intérprete le hizo sentir como "una pervertida".

"Creo que ha sido el invitado con el que más incómoda me he sentido, porque cada vez que venía al programa siempre flirteaba conmigo y tenía como unos siete años. Ligar es algo natural, pero cuando es un niño el que lo hace me pongo en plan: '¡Haces que me sienta como una pervertida! ¡Para!'. Solía intentar hacer que me derritiera con su presencia o algo así... no sé qué. Era muy incómodo y raro cada vez que pasaba. Supongo que no me importaría volver a entrevistarle, a la gente le gusta Justin Bieber, ¿verdad? A mí no me importa lo que tenga que decir, pero supongo que sí que lo haría", reveló Chelsea en el programa 'The View'.

Tras decidir no renovar en 2014 su contrato para continuar con el programa 'Chelsea Lately', la presentadora estrenó en mayo su nuevo espacio televisivo en Netflix, 'Chelsea', con el que esperar abordar temas más variados al entrevistar a personalidades del mundo de la política, y no solo a estrellas del pop e ídolos juveniles.

"Es muy diferente. Puedo charlar con adultos, por lo que realmente puedo hablar sobre cualquier tema que quiera. También vienen políticos, por lo que podré tener conversaciones variadas en vez de centrarme solamente en las celebridades, que fue lo que hice durante un largo período de tiempo [con 'Chelsea Lately']. Una quiere ser capaz de mantener una sólida conversación, y además he podido viajar a muchos sitios gracias al programa y he aprendido mucho, ahora sé más cosas", confesó.

Por: Bang Showbiz