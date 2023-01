Por un video en el gimnasio, a la hija de Marbelle le llueven las críticas

Raffaela Chávez , hija de Marbelle, fue duramente criticada en su cuenta de Instagram tras subir un video de una de sus rutinas de entrenamiento en el gimnasio, pues constantemente la cantante publica videos en los que se le ve haciendo ejercicio y cuidando su sensual cuerpo.

La cantante, quien recientemente cumplió 18 años, quiso compartir con sus seguidores una rutina de brazo y pecho, la cual ya tiene casi 100 mil reproducciones, en la que se le ve cargando una barra de pesas sin ningún disco en ella. En la publicación escribió: “todo es cuestión de actitud”.

Dado que Raffaela solo estaba cargando el peso de la barra y no algo adicional, algunos de sus seguidores no dudaron en criticar su entrenamiento y burlarse sobre la falta de discos, asegurando que en realidad no estaba ejercitándose.

“Eso no pesa más de 9 kilos. Pesa más un trago de ron” “Se te olvidó cargar el peso!! Jajaja” “Eso es una rutina de pecho?? Métele ni que sea un quilo por vergüenza?”

De igual manera, no todo fue negativo, pues también hubo seguidores que apoyaron a la cantante asegurando que esa barra puede tener un peso entre 20 a 25 kg.

“Jajaja los que comentaron, "póngale peso" se les nota que nunca han pisado un gimnasio” “La barra que está usando la mujer pesa alrededor de 20 kilos no todos entrenan igual”

