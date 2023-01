¿Por qué Yina Calderón no se soporta a Lina Tejeiro?

Durante una entrevista en televisión nacional, Yina Calderón recordó un altercado que tuvo con Lina Tejeiro hace unos años. Además, contó porque no la soporta ni le dirige la palabra.

"Esta niña no es de mi gusto, no me cae muy bien que digamos por un inconveniente que hubo hace más o menos unos 4 años", explicó Calderón.

"Vi a Lina y dije "Wao, es Sami de "Padres e hijos". Fui y le pedí una foto, se la tomó, pero cuando volteé a mirar hizo Wacala (se metió el dedo en la boca) y se limpió", agregó.

"Entonces yo dije, que niña tan prepotente, tan creída y tan falta de humildad. Desde ahí no es de mi gusto", puntualizó.

Yina estuvo a punto de ir a confrontarla, pero se contuvo.

Cabe recordar que toda está polémica volvio a ser tendencia después de que algunos seguidores de Yina la compararan con Lina por una fotografía en brasier.

