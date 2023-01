¿Por qué pelearon Dwayne Johnson y Vin Diesel en el rodaje de ‘Rápido y furioso 8’?

El actor Dwayne Johnson sorprendió a todos sus seguidores al publicar este martes un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguraba, sin dar nombres, que algunos de los componentes del reparto masculino de la octava entrega de "Rápido y furioso 8" habían mostrado una gran falta de profesionalidad durante el rodaje, hasta el punto de "hacerle hervir la sangre", unas acusaciones que supuestamente iban dirigidas a Vin Diesel, protagonista de la saga cinematográfica.

Según informa ahora el portal TMZ, los dos intérpretes se reunieron este martes en el set de rodaje de la película en Atlanta para intentar solucionar sus diferencias. Varias fuentes de la productora aseguran que ambos chocaron en numerosas ocasiones mientras trabajaban juntos debido a algunas de las decisiones sobre la cinta tomadas por Vin Diesel, hasta el punto de crear un ambiente de tensión que hacía casi imposible que grabaran sus escenas juntos.

Sin embargo, Dwayne mantuvo una relación mucho más cordial con sus compañeras de reparto, entre las que se encuentran Elsa Pataky, Charlize Theron, Jordana Brewster y Michelle Rodriguez.

"Esta es mi última semana en "Fast and Furious 8". No ha habido ninguna otra franquicia que haya conseguido hacer que me hierva la sangre tanto como esta. El equipo ha sido muy trabajador. Universal Studios Entertainment ha sido un compañero maravilloso. Mis compañeras de reparto han estado increíbles en todo momento, las quiero mucho. Sin embargo, mis compañeros masculinos son otra historia", aseguraba el actor en el mensaje publicado en su Instagram.

