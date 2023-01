¿Por qué Matilda acabó con la carrera de su protagonista?

Cuando apenas tenía nueve años, Mara Wilson ya había alcanzado la fama mundial gracias a su participación en ‘Matilda’, película que relataba las aventuras de una pequeña que tenía poderes sobrenaturales. El público auguraba una exitosa carrera para la pequeña actriz, pero las cosas no fueron fáciles para Wilson, quien poco a poco dejó de figurar en la gran pantalla.

En su libro autobiográfico titulado “Where am I Now: True Stories of Girl Accidental Fame”, la artista de 29 años relata cómo haber protagonizado la famosa película infantil arruinó su carrera.

Publicidad

Wilson asegura que su personaje en ‘Matilda’ la encasilló y nunca logró reinventarse como artista. Haber alcanzado el éxito de forma tan repentina le jugó en contra. Además, la industria cinematográfica prefirió no emprender nuevos proyectos con ella al notar sus cambios físicos, producto de su crecimiento natural.

En la actualidad, Mara tiene apariciones esporádicas en series de televisión. Además, hace parte del Proyecto UROK, una asociación que busca atender a jóvenes que padecen trastornos mentales.