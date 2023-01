¿Por qué Cristiano Ronaldo no tiene ni un solo tatuaje en su cuerpo?

Son muchos los futbolistas que se unieron a esta moda de tatuar su cuerpo, pero te has preguntado ¿por qué Cristiano no? El jugador del Real Madrid no ha sido capaz de realizarse un tatuaje porque no le permitiría donar sangre.

Su intención de ayudar a las personas que lo necesitan es más fuerte que las ganas de realizarse alguno en su cuerpo. Y es que de acuerdo con una revista española, el futbolista está tan comprometido con la donación que prefiere no realizarse nada.

Y no es que no lo puedan hacer, las personas que se han realizado tatuajes en su cuerpo deben esperar entre cuatro o cinco meses para poder donar sangre con el fin de evitar hepatitis y otras enfermedades.

Además, su novia Georgina Rodríguez tampoco tiene un solo tatuaje en su cuerpo. ¿Será coincidencia o irán a donar sangre juntos?

