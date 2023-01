¿Polémico? Así es el nuevo trabajo discográfico de Silvestre Dangond

Cada álbum que saca Silvestre Dangond, despierta pasiones entre su fanaticada. Él es uno de los artistas con más éxito en el folclor. Sin embargo, ha despertado sentimientos contrarios con ciertas canciones de su nuevo álbum musical.

'Si yo supiera' es uno de los sencillos que integra letras donde no solo se habla de las mujeres, los sentimientos y vivencias del artista, sino también de la muerte. Esta premisa hizo que muchos de los seguidores del intérprete enfurecieran.

Frente a esa discusión, Silvestre Dangond respondió: "Eso no se planea. No hubiera querido escribirla, porque después de que la hiciese me di cuenta de que era muy fuerte, que a muchas personas les causa sentimiento".

Aunque han sido muchas las críticas que ha recibido el cantante, él está tranquilo y disfrutando de sus próximos proyectos y de su familia. Si quieres saber más sobre está contundente entrevista, adquiere la más reciente edición de la Revista Vea.

