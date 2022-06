"Pobre payaso, yo voy a hacer que llores": Christian Nodal a J Balvin en su nueva canción de rap

Los artistas J Balvin y Christian Nodal protagonizaron una polémica en redes sociales que desató miles de comentarios y críticas de parte y parte, así que el cantante de música regional estrenó 'Girasol', una canción de cinco minutos de rap donde dedicó varios versos al colombiano.

En el tema, estrenado en su canal de Youtube destaca que: "Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar, no quiero bromear contigo, de ti quiero bromear"

Publicidad

Entre los varios de la canción, el artista de 23 años lanza fuertes adjetivos calificativos contra el paisa: payaso, pretencioso, pendejo, hipócrita, embustero, entre otros.

Te puede interesar: Residente muestra su apoyo a Nodal luego de las declaraciones de J Balvin

"Dice latino gang, pero pisas hasta tu gente. Pa' dar mensajes, mijo, hay que ser coherente. Si tú no eres artista, al menos sé prudente".

También se puede escuchar: También, “tienes treinta y siete años, y aún no logras madurar. El respeto es algo que el dinero no puede comprar¿Se dan cuenta que ser rico al final da igual, si tus metas por cumplir son solo material?”.

Publicidad

El intérprete de 'Adiós Amor' aprovechó para mencionar el juicio de Johnny Depp y Amber heard y envió una indirecta a Belinda y a su mamá, pues dice que, si ellas quieren, puede suceder algo similar que con el caso del famoso actor de Hollywood.

"Recuerdas el caso de Johnny Depp, pues bueno, si la innombrable me arma un caso, eso verán de nuevo", y más adelante continúa: "A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow, si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy".

Publicidad

Te puede interesar: Christian Nodal exhibe conversación donde Belinda le pedía dinero

Aquí puedes escuchar el tema completo donde Nodal incursionó en el género rap:

El encontrón surgió cuando el colombiano hizo una publicación en su perfil de Instagram comparando una foto suya con una Nodal que decía “encuentra las diferencias”, refiriéndose al cambio de look del cantante mexicano que generó todo un revuelo en los internautas.

Aunque el colombiano aclaró que su publicación era simplemente humor, al mexicano no le pareció gracioso y anunció que lanzaría una 'tiradera' en contra del reggaetonero de 37 años.