Perrito se vuelve viral por robarle un hot dog a su dueña mientras estaba distraída

Las mascotas hacen parte fundamental de la vida de sus dueños, porque inundan de divertidas anécdotas sus vidas. Tal es el caso de un perrito pomerania que se ha vuelto viral en las redes sociales por la travesura que le hizo a su "humana", pues aprovechó un momento de descuido para quitarle de un mordisco su hot dog de queso que se encontraba comiendo en el interior de un automóvil.

Según informó en Tik Tok la usuaria, este es el video que más ha causado revuelo en su perfil durante el 2021, así que decidió revivirlo en la plataforma para que sus seguidores rieran. Además, esta no es la primera vez que el cachorro se roba el show en sus videos, debido a que en alguna oportunidad mostró cómo había logrado romper su computadora cuando se encontraba jugando en su habitación.

El video ya reúne más de 34. 5 millones de vistas en Tik Tok, alrededor de 600 mil 'me gusta' y ha sido compartido aproximadamente 11 mil veces. Además, recoge miles de comentarios por parte de los usuarios que aprovecharon el momento para hacer bromas de la travesura cometida por el amigo de cuatro patas .

"Qué romántico", "su relación es como'yo te ayudo, mamá'", "míoo", "son como Romeo y Julieta", "no tengo mascotas, pero esta es la energía de los cachorros", "la dama y el vagabundo", "¿quién ganó al fin?", "¿por qué simplemente no bajaste la caja y ya?", "otra razón de por qué no quiero un perro", "ese queso es más fuerte que mi relación amorosa", "este video es demasiado tierno y divertido a la vez", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.

