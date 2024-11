Pedro Rendón fue contagiado con enfermedad de transmisión sexual luego de cometer infidelidad

En julio de 2022, el reconocido actor Pedro Rendón ofreció una entrevista para el programa de Caracol Televisión Se Dice De Mí en el que se sinceró sobre la enfermedad de transmisión sexual que contrajo luego de haberle sido infiel a su pareja sentimental. El artista conoció a Ximena Vásquez a los 15 años y, aunque eran demasiado jóvenes, con los años se convirtieron en el verdadero amor de la vida del otro.

Rendón logró formar una carrera sólida dentro del mundo del entretenimiento de manera que llegó a un proyecto llamado 'Las ejecutivas'. Según explicó en la producción, empezó a tener algunos problemas con su ego, que posteriormente afectaron tanto su vida laboral como personal.

“Yo no tuve disciplina con esa producción, quizá en el cumplimiento de horarios, en la memorización e intención de algunos textos. Creo que la parte del ego y la fama estaban haciendo daño en mí, en mi corazón y en mi mente, porque eso me hizo mucho daño en una etapa fuerte de mi vida”, dijo.

Cómo se enteró Pedro Rendón de que tenía una enfermedad de transmisión sexual

El hombre se encontraba viviendo con Vásquez, una decisión que tomó sin la autorización de sus padres, cuando de pronto se quedó sin empleo. Esto llevó a que Ximena se encargara del sostenimiento del hogar y que él ocupara su tiempo en consumir contenido para adultos mientras estaba solo en casa.

A su vez, se vio involucrado en una aventura con otra mujer, que terminó contagiándolo con una enfermedad de transmisión sexual.

“Le fui infiel a mi esposa en ese momento con una vecina y, lamentablemente, fui contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Cuando yo cuento este testimonio en las iglesias, yo digo que literalmente me convertí en un asesino en ese momento, porque producto de esa irresponsabilidad puse en riesgo la vida de mi hijo y de mi esposa", explicó.