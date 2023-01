Taylor Swift se estaba presentando en el estado Metlife en Nueva Jersey, cuando resbaló en el escenario, el cual se encontraba mojado por la lluvia.

La cantante demostró su profesionalismo y se levantó rápidamente para continuar con su show.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y varios de ellos compartieron sus videos en redes sociales sobre el incidente.

Swift estaba interpretando Call It What You Want y tras lo ocurrido, ella y su bailarín no tuvieron más que hacer, que reírse y seguir la presentación.

Taylor Swift se queda atrapada, otra vez, sobre un escenario volador

