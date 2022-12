Caída de Madonna en los Premios Brit le golpeó fuertemente el ego

La cantante Madonna atribuye a su amplia experiencia montando y, sobre todo, cayéndose a caballo la buena suerte de no haber sufrido nada más grave que una lesión cervical al rodar escalera abajo este miércoles durante su actuación en los premios Brit, cuando sus bailarines intentaron quitarle la impresionante capa que lucía de forma demasiado impetuosa.

"No me hice daño en el c**o, pero sí en la cabeza. Sé cómo caer, me he caído de caballos muchas veces. Tengo una pequeña lesión de cervicales y me llevé un buen golpe en la parte de atrás de la cabeza. Tuve a un hombre inclinado sobre mí con una linterna hasta las tres de la madrugada para asegurarse de que continuaba en mi sano juicio. Siempre me pongo nerviosa durante las retransmisiones en directo porque al cantar no puedes cometer ni un error y lo peor que puede pasar es que te caigas por las escaleras. Una cosa es que me guste hacer que mis shows parezcan peligrosos y otra el peligro real", declaró la intérprete -quien consiguió concluir su actuación a pesar del accidente- en el programa 'Jonathan Ross Show'.

Con todo, la reina del pop reconoce que lo que más dañado terminó tras su caída fue su propio ego, ya que caerse en plena actuación supuso una verdadera "pesadilla".

"Fue una pesadilla. Me encanta ser increíble, así que ensayo y ensayo para que cuando salga al escenario todo parezca muy sencillo y mágico. Pero hice completamente lo contrario, cree un espectáculo aterrador para todo el mundo", añadió.

CON BANG SHOWBIZ