OMG! Meryl Streep y Cher protagonizaron polémico beso en premier de ‘Mamma mia’

La nueva entrega de ‘Mamma Mia! Here we go again’ cuenta con dos grandes estrellas del mundo de la música y la actuación entre su elenco. Se trata de las premiadas Cher y Meryl Streep, quienes han demostrado que tienen una química increíble.

¿La razón? En la reciente premier de la película en Londres, Inglaterra, las dos artistas salieron a la alfombra roja para saludar a los asistentes y conceder entrevistas a la prensa, pero con la emoción decidieron darse un tierno beso en la boca.

Publicidad

Este no fue el único momento en el que demostraron que su conexión es verdadera. En medio de una entrevista de Cher, Meryl apareció y la sorprendió con un gran susto.

La película llega a las salas de cine una década después del estreno de la primera parte, que fue considerada por muchos como divertida y relevante, aunque también recibió varias críticas por su trama.

Publicidad

Cher podría lanzar un nuevo álbum a finales de este año

Meryl Streep arremete contra Harvey Weinstein por manipular su testimonio

Publicidad

Publicidad

.