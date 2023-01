Normani Kordei, de Fifth Harmony, abandona Twitter tras recibir mensajes racistas

Una foto publicada por Normani Kordei (@normanikordei) el 24 de Jun de 2016 a la(s) 8:01 PDT



La joven Normani Kordei, componente del grupo Fifth Harmony, ha tomado la decisión de abandonar la red social Twitter tras recibir "horribles comentarios racistas" a lo largo de los últimos días.

Publicidad

"Tras pasar los últimos cuatro años bajo el escrutinio mediático, he aprendido a ignorar las críticas y a aquellos a quienes no les gusto. Nunca he intentado negarle a nadie su derecho a tener una opinión, pero en la última semana, y especialmente en las últimas 48 horas, no solo he sido acosada en las redes sociales, sino que he sido acosada con tuits racistas y fotografías tan horribles que ya no puedo seguir exponiéndome a tanto odio", explicó este domingo la intérprete de 20 años a todos sus seguidores en un comunicado publicado en su perfil.

To my fans: pic.twitter.com/7yICp10G5Z — Normani (@Normani) August 7, 2016



Normani se vio envuelta en la polémica a raíz de su supuesta mala actitud en una entrevista, durante la que, desde el punto de vista de algunos fans de Fifth Harmony, se tomó demasiado tiempo para contestar una pregunta acerca de cuál era la mejor cualidad de su compañera de banda, Camila Cabello. A partir de ese momento, ciertos seguidores del grupo comenzaron a inundar sus cuentas en las redes sociales de comentarios ofensivos, una situación que ella intentó atajar en un principio reiterando su compromiso con la banda.

"Me gustaría hablar de un asunto que se ha sacado totalmente de contexto. Es una pena que después de cuatro años juntas como grupo todavía tenga que salir al paso de ridículas historias manufacturadas por personas que no tienen ni idea de lo que sucede realmente [entre nosotras]. He demostrado de sobra mi compromiso con el éxito de Fifth Harmony, promocionando el grupo incluso en mis días libres, pero pese a ello he acabo convirtiéndome en víctima de mentiras y de un odio injusto. No es justo", afirmaba la cantante en otra publicación el pasado viernes. "Lo único que siento es amor por todo el mundo, incluso por los que me odian, y espero poder servir de ejemplo a los demás. También quiero dar las gracias a Twitter por actuar rápidamente tras ser puestos al corriente de la situación. Los quiero a todos".

Ante la dura situación que atraviesa Normani, su compañera Camila Cabello ha decidido echar mano de su propia cuenta de Twitter para condenar el comportamiento del sector de fans de Fifth Harmony que ha acosado a la joven estas últimas semanas, recordándoles que no tolerará comentarios racistas o discriminatorios entre su base de seguidores.

Publicidad