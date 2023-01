¡No va más! Daniel Craig rechaza millonaria suma por retomar el papel de James Bond

Interpretar al agente 007 en cuatro películas ha sido más que suficiente para el actor Daniel Craig, quien supuestamente ha rechazado una oferta de 88 millones de euros, en forma de acuerdos publicitarios, un porcentaje de las ganancias de la cinta y un papel como coproductor, a cambio de dar vida a James Bond en dos ocasiones más.

"Para Daniel ya se ha acabado esa etapa, simple y llanamente. Así se lo hizo saber a los jefas de la Metro Goldwyn Mayer tras 'Spectre'. Le ofrecieron sumas muy altas de dinero, pero sencillamente eso es algo que no va a suceder. Ya le dijo a todo el mundo tras el rodaje que esa sería su última película, pero los estudios pensaron que a lo mejor podrían hacerle cambiar de opinión con una nueva oferta tras 'Spectre'", explica una fuente relacionada con la industria cinematográfica de Los Ángeles al periódico Daily Mail.

A lo largo de los últimos meses se ha especulado enormemente acerca de quién podría ser el actor encargado de recoger el testigo de Daniel Craig. El nombre del británico Tom Hiddleston es uno de los que suena con más fuerza como candidato para enfundarse el esmoquin de 007, especialmente después de que se le viera reunirse con el director de las dos últimas entregas de James Bond, Sam Mendes, y su productora Barbara Broccoli la semana pasada en Londres.

"Al principio solo estaban Barbara, Tom y otro hombre joven y muy atractivo. Luego se les unió Sam Mendes alrededor de las once de la noche, y estuvieron reunidos hasta la una de la madrugada. Se rieron mucho juntos, parecía que se lo estaban pasando muy bien", aseguró un testigo presencial al periódico Daily Mirror.

Sin embargo, Hiddleston afirma no haber recibido ninguna oferta en firme para dar vida al espía.

"La cuestión es que el puesto no está vacante, al menos que yo sepa. Nadie me ha comentado nada al respecto. Creo que los rumores [sobre que podría ser el nuevo James Bond] comenzaron porque en la película 'Night Manager' interpreto a un espía, y la gente me ha asociado con 007 por ese motivo", aseguraba el intérprete en el programa de Graham Norton.