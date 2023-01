¡No se quedó callado! Jay Z responde a la polémica de 'Lemonade' con otra canción

Los rumores de infidelidad llevan años sobrevolando el matrimonio de Jay Z y Beyoncé, pero el estreno del último disco de la cantante -'Lemonade'- pareció confirmarlos a través de la letra de uno de sus temas, en el que la diva afirmaba arrepentirse de "haberse puesto esa alianza", una frase que sus seguidores interpretaron como una clara alusión al fracaso de su matrimonio.

A pesar de la polémica suscitada, el rapero había preferido permanecer en silencio, hasta ahora. La respuesta de Jay Z ha llegado, como no podía ser de otra manera, en forma de canción: un remix de 'All the Way Up' en colaboración con Fat Joe y Remy Ma, en el que le ha dedicado unos versos al trabajo de su mujer.

"Sabes que lo has conseguido cuando/ tu matrimonio vale millones/ Lemonade [la limonada] es una bebida muy popular, todavía lo es/ La supervivencia del más avispado", cantó el intérprete.

Estas 'declaraciones' del rapero presumiendo de lo mucho que vale su matrimonio podrían dar la razón a los fans que apuntaron que las controvertidas letras del disco de Beyoncé eran únicamente una estrategia publicitaria para dar visibilidad al álbum, que por otro lado se estrenó en exclusiva en Tidal, la plataforma musical fundada por Jay Z.

De hecho, los dos titanes de la música -padres de Blue Ivy (4)- ya habrían terminado de grabar un disco en el que han trabajado juntos para dar respuesta a todos los rumores acerca de sus problemas conyugales.

"Jay y Beyoncé nunca van a conceder una entrevista para aclarar las muchas preguntas que surgieron tras el estreno de 'Lemonade'. Es más de su estilo responder a través de la música", contaba una fuente al portal Page Six.

Por: Bang Showbiz