¡No se casan! Valentina Lizcano y Rubén Baquero rompieron su compromiso

Valentina Lizcano sorprendió a todos sus seguidores al comunicarles, a través de su cuenta de Instagram , el rompimiento de sus planes de boda con Rubén Baquero, quien además de ser su novio era su entrenador personal.

Haciendo uso de Instagram Stories, la actriz afirmó que la ruptura se dio luego de que tanto ella como su expareja se dieron cuenta de que sus prioridades eran totalmente diferentes. Además, aseguró que la decisión se tomó de una forma madura, tranquila, consciente e inteligente.

“Las dos personas que debemos tener las cosas claras, que somos Rubén y yo, tomamos la decisión madura, tranquila, consciente e inteligente de separar nuestros caminos y cada quien seguir su rumbo para cumplir sus sueños y sus metas”, confesó la actriz en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, las cosas se salieron del control de la actriz, pues muchos usuarios de la red social empezaron a insultarla y a exigirle que volviera con Baquero luego de conocer la noticia de su separación. Al ver la mala reacción de algunos de sus seguidores, la artista les pidió respetar su decisión, pues en su vida privada la única persona que tendría derecho a opinar es su hijo Salvador.

“Les voy a pedir que dejen de especular, que dejen de tratarnos mal porque ni él se lo merece, ni yo me lo merezco. Y la verdad, nosotros no tenemos que por qué poner en consideración de los demás lo que hacemos o no hacemos, o si las decisiones que tomamos como pareja están bien. Realmente, aquí el único que tendría derecho a opinar es Salvador y ya”, concluyó Valentina.