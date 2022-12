Nicky Jam financiará becas a estudiantes de música en el 2023 ¿Cómo solicitarlas?

Varios medios internacionales informaron en las últimas horas que el exponente del genero urbano, Nicky Jam otorgará una de las becas en licenciatura más importantes dentro de la industria musical.

La noticia fue anunciada por La Fundación Cultural Latin Grammy, según lo manifestado, el artista le pagará a una persona la Beca Prodigio durante cuatro años para que esta estudie en Berklee School of Music en el próximo semestre del otoño 2023.

En entrevista para Billboard el estadounidense comentó: “Siempre quise ayudar y no tengo mi propia fundación”, "Mi publicista sabe que esto es algo que he querido hacer y cuando llegó la oportunidad con los Grammy, me entusiasmó mucho. Me veo involucrado en este tipo de proyectos porque la música me salvó la vida. La música me dio todo lo que necesitaba”.

Creada hace ocho años, la Beca Prodigio cuesta cerca de 200.000 dólares, una ayuda financiera que es entregada habitualmente a "estudiantes de música con talento excepcional, y necesidades económicas, para apoyar sus aspiraciones educativas y musicales": es lo manifestado por la Fundación Cultural Latin Grammy.

Nicky Jam encontró esa motivación de contribuir a la sociedad después de su última presentación en los Latin Grammy, allí compartió escenario con Nicolle Horbath, Valentina García, Sergio de Miguel Jorgequera y Xavier Citrón; cuatro exbecarios.

Los candidatos aspirantes a solicitar esta beca tendrán un plazo a partir de este momento hasta el 10 de abril del 2023. Nicky Jam y Juan diego Medina, manager del regguetonero y también director ejecutivo de La Industria Inc. patrocinarán también una beca de Gifted Tuition Scholarships con un costo de 100.000 dólares. Quienes tengan entre 17 y 25 años podrán aplicar a estos beneficios en la página web de La Fundación Cultural Latin Grammy.

