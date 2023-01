Nerea Camacho, de niña prodigio del cine español a estrella de telenovela en Colombia

En esta producción da vida a Victoria, una joven que regresa a su ciudad natal después de escapar del convento español en el que la internaron en busca de justicia para su familia adoptiva, que la crió en un palenque escondido después de que su ama de leche, una esclava negra, la rescatara del incendio que acabó con la vida de sus padres biológicos.

La telenovela se ha convertido en un verdadero éxito de audiencia, catapultando a Nerea a la fama al otro lado del Atlántico. Sin ir más lejos, esta semana la intérprete ocupa la portada de la edición colombiana de la revista TV y Novelas, en la que reconoce que todavía le sorprende la popularidad que ha conseguido en un país extranjero.

"Soy una persona a la que le gusta pasar inadvertida. Soy muy discreta, aunque es bonito que la gente en la calle me salude y reconozca mi trabajo", explica Nerea.

El interés por la vida privada de la actriz ha crecido al mismo tiempo que su fama, aunque en ese sentido ella ya ha dejado claro que no dará demasiados titulares ya que su corazón está ocupado desde hace tiempo por un joven que vive en España.

"Llevamos ya bastante. Yo estaba muy pequeñita, aún en el colegio. En cambio, él ya no estaba estudiando. Nos conocimos, nos llevamos muy bien y nos respetamos mucho. Entiende muy bien mi profesión y eso es algo muy complicado de encontrar, alguien que entienda tu trabajo. Él no es celoso. Yo no podría estar con una persona así o que sea envidiosa. Pienso que es algo básico para que una relación funcione", reveló a la revista VEA.