Natalia Reyes pide disculpas por su tweet sobre el Mundial, aunque asegura que fue malinterpretado

La reconocida actriz, Natalia Reyes , agregó a su cuenta de Twitter un comentario tras la pérdida de Francia contra Argentina en la final del Mundial Qatar 2022.

Esta opinión por parte de la actriz generó disgusto en muchos de los usuarios de esta red social, puesto que para muchos de ellos su trino se tornó bastante racista, mientras que otros aseguraron que simplemente se malinterpretó el mensaje que quiso dar.

Lee también: Natalia Reyes causa polémica con un trino sobre la final del Mundial Qatar 2022

Natalia tuvo que leer comentarios bastante desafortunados , pues algunos usuarios se expresaron con mensajes como: "Me extraña ese comentario, súper racista, que asco definir la identidad francesa de un equipo porque tiene hijos inmigrantes".

Perdió África 🇫🇷 — Natalia Reyes (@nataliareyesg) December 18, 2022

Publicidad

Paula Riveros, profesora de catedra en Diseño de la Universidad de Los Andes, se dirigió a Reyes por medio de Twitter escribiendo : "Uno de los más importantes principios franceses es la diversidad y la inclusión. Recuerda: Libertad, Fraternidad, Igualdad. Todo ciudadano francés es francés sin importar su origen o color de piel. Yo de ti corregía YA ese tweet" A lo que Natalia decidió defenderse argumentando que cada uno interpreta lo que quiere.

Te puede interesar: Natalia Jiménez reveló haber sido víctima de violencia psicológica y envió un sentido mensaje

Cada uno interpreta lo que quiere, mi tweet iba a lo paradójico que resulta que PRECISAMENTE Francia, el país de ‘la libertad’ tenga políticas anti-migratorias y anti-asilo cada vez más fuertes pero sí tengan una selección de fútbol mayoritariamente negra.. https://t.co/Eclw4xbfFW — Natalia Reyes (@nataliareyesg) December 21, 2022

No obstante, esta aclaración no le fue suficiente, puesto que varios seguidores nuevamente la insultaron y sacaron sus argumentos del por qué la intérprete de Vannesa Muñoz en 'Muñoz vale x2' tendría una postura racista.

Así mismo la actriz decidió no guardar silencio y pedir disculpas públicas a quienes se vieron ofendidos por sus comentarios y aquellos que lo tomaron por el lado que no era, asegurando que está lejos de ser una persona racista ya que es algo que no está dentro de su actuar.

Publicidad

Pido disculpas de todas maneras si pude ofender a alguien o pudo interpretarse lo contrario a los que quería, el racismo está lejos de ser mi forma de actuar. https://t.co/YoxkTlF7ui — Natalia Reyes (@nataliareyesg) December 21, 2022