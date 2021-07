Natalia Durán da nuevo parte de salud y revela que su cáncer hizo metástasis

En marzo de este año, la reconocida actriz Natalia Durán reapareció en redes sociales para darle la noticia a sus seguidores de que, luego de unos chequeos médicos, fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

Ante la preocupación que dejó en anuncio en sus seguidores, desde entonces la famosa se ha encargado de mantenerlos al tanto sobre su proceso con la enfermedad, entre ello las tres cirugías a las que se ha tenido que someter.

Pese a las intervenciones y el esfuerzo médico por una pronta mejoría en el estado de salud de la caleña, recientemente Durán dio un nuevo parte médico a sus fans en el que reveló que la patología no arrojó un alentador resultado, pues su cáncer ya hizo más metástasis.

“La patología no salió tan chévere, tengo mucha más metástasis de lo que creía”, relata la actriz en su publicación.

No obstante, mantiene una actitud positiva pues reveló que se está recuperando del síndrome de ASIA, el síndrome autoinmune por el que sus médicos creen que se derivó el cáncer de Natalia.

“Lo positivo es que me he ido recuperando mucho del síndrome de ASIA, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de is médicos creen que tengo este cáncer, pero día a día vamos y aprendiendo mucho”,indicó.

Luego del reporte médico, seguidores de la actriz enviaron mensajes de fortaleza, además de desearle una pronta recuperación.