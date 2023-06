¡Nacho será padre por sexta vez! La modelo Melany Mille confirmó la noticia con una tierna foto

Un nuevo integrante llegará a la familia del reconocido cantante venezolano Nacho , pues recientemente su actual pareja sentimental, Melany Mille, dio a conocer a través de redes sociales que están esperando un bebé juntos. Cabe aclarar que este sería el sexto hijo del artista, pues tiene cinco hijos con tres diferentes mujeres: Yoelmys Rivero, Inger Deberá y su actual prometida.

"Hola, papá. Desde ahora seremos más quienes te amaremos ❤️Si hay algo por lo que dar gracias a Dios es por tener no solo un padre al lado sino un hombre responsable, comprometido, luchador y muy amoroso, ejemplo de servicio, de trabajo y con una calidad humana inigualable. Gracias, papá, por siempre estar de lejos o de cerca, gracias porque la imperfección de algunos de tus actos también nos enseñan. Gracias por corregirnos y guiarnos con tanta paciencia y amor", fue parte del mensaje que se encontraba en la publicación.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios que navegaban por Instagram fue el hecho de que en la imagen aparecía su pequeña sosteniendo una ecografía mientras sonreía para la cámara, lo que desató todo tipo de reacciones por parte de los fanáticos.

"Para la gente que no quiere tener hijos, no se preocupen, Nacho la libra por todos nosotros ✨ ¡Felicidades!♥️", "yo creo que hasta a la mujer infértil le pone un muchacho 😂😂", "Nacho en cualquier momento tendrá una escuela en casa 😂😂", "Nacho tiene hijos por todos nosotros", "sabemos que por ti la raza humana prevalecerá 😂 muchas felicidades ❤️", "próximo Diomedes Díaz😂😂. Felicidades", "Nacho ,cómprate un televisor", "Nacho será el hombre que va a repoblar Venezuela😂😂", son algunos de los divertidos mensajes que se destacan en la red social.

La modelo aprovechó el espacio en la descripción de la foto para agregar que su pareja hace honor todos los días al título que ostenta de padre, pues por medio de su trabajo intenta darle un mejor futuro a sus hijos del que él tuvo la oportunidad de tener.

En intérprete de canciones como 'Báilame', 'Niña bonita' o 'andas en mi cabeza' respondió a la publicación señalando que se siente agradecido con Dios por la feliz noticia.