¡Muy sexi! Kim Kardashian celebró sus curvas por todo lo alto con esta instantánea

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al compartir al publicar una candente imagen, que logró más de tres millones de 'Me gusta' en menos de 24 horas.

Recostada sobre sábanas blancas y usando apenas la parte inferior de su ropa interior, la empresaria se mostró semidesnuda.

"Levántate y a darle", comentó la esposa de kanye West

“Chica pero que cuerpazo”, “En Shock”, “Simplemente hermosa”, “Luce genial”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Recordemos que hace un tiempo Kim no se sentía cómoda con su cuerpo luego de su embarazo, sin embargo, tal como lo muestra la instantánea no hay nada que no se pueda superar con algo de disciplina y ganas.

