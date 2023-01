¡Muy indignada! Lina Tejeiro denuncia xenofobia en aeropuerto de Francia

A pocas horas de que sea Navidad en España, donde la actriz Lina Tejeiro planea pasar la noche buena, a través de su cuenta de Instagram publicó varios videos denunciando xenofobia por parte de algunos empleados de la aerolínea Vueling, y también del aeropuerto de Paris Charles de Gaulle.

Escribió: “Me gustaba volar con Vueling pero que triste que una de sus empleadas se encargue de desprestigiar a la aerolínea con si actitud despectiva y soberbia como lo hizo la señorita que me atendió hoy en la ventanilla 46 del El Aeropuerto de París Charles de Gaulle a las 9:07 a.m., solo porque yo no sabía hablar francés… Su risa burlona y su actitud dejaron mucho que pensar sobre su compañía y más con una turista, ya pensaré dos veces antes de usar esta aerolínea, además de su supervisor quien vio todo el trato humillante y no hizo absolutamente nada más que preguntarme en francés si tenía algún problema y reírse junto con ella. Espero que el maltrato no tenga que ver con el valor tan económico de los tiquetes”, explicando que llevaba más de 12 horas esperando que les asignaran un nuevo vuelo a ella y otros cinco colombianos que se encontraban en la misma situación.

Además, en otro video pide que entiendan que su “show”, como lo han llamado algunas personas en redes sociales, se debe a que lo más probable es que cancelen su vuelo y no alcance a llegar a tiempo para desearles feliz Navidad a sus familiares en Madrid.

Otros usuarios aprovecharon para criticarla por no saber otro idioma, ante lo que respondió que cuando su trabajo le deje tiempo libre pensará en estudiar inglés o francés.

Finalmente, Lina Tejeiro recomendó a sus más de un millón seguidores en Instagram no comprar tiquetes con la aerolínea Vueling por sus “malos tratos” hacia extranjeros que no hablan el idioma.

